Stiri pe aceeasi tema

- In Valea Lupului, incidența este de 13,77 cazuri la mia de locuitori, in timp ce in Rediu, rata este de 12,85. Patru comune din Iași au rata de infectare peste zece cazuri la mia de locuitori, acestea fiind Aroneanu (10,08), Cucuteni (10,26), Miroslava (10,52) și Probota (10,32). Alte patru comune din…

- Incidența cazurilor in municipiul Iași a ajuns la 7,90 cazuri la mia de locuitori, in timp ce in orașul Harlau, rata de infectare este de 6,92 cazuri. In Valea Lupului, rata de infectare a trecut de 12 cazuri la mia de locuitori, aceasta fiind de 12,13 cazuri. Doua comune din Iași au depașit rata de…

- Valul al patrulea al pandemiei este in creștere puternica. Din cele aproape o suta de localitați din județul Iași, mai puțin de 40 se afla in scenariul verde. Municipiul Iași s-a apropiat extrem de mult de pragul de 6 imbolnaviri la mia de locuitori, incidența fiind de 5,93 la mie. In Pașcani incidența…

- Potrivit documentației aferente proiectului supus aprobarii aleșilor locali, protocolul de asociere va fi incheiat intre UAT Județul Iași, UAT Municipiul Iași, Asociația Metropolitana de Transport Public Iași, UAT Comuna Lețcani, UAT Comuna Holboca, UAT Comuna Miroslava, UAT Comuna Ciurea, UAT Comuna…

- Municipiul Iași se afla la un pas de șase la mie, rata de infectare fiind de 5,05 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, in orașul Harlau, incidența cazurilor a depașit cifra șase, fiind de 6,10 cazuri la mia de locuitori, in timp ce in orașul Targu Frumos, incidența este de 5,55 cazuri. In Valea…

- Rata de incidenta Covid-19 a continuat si ieri sa creasca in mare parte din localitatile judetului. Ieri, la amiaza, trei localitati aveau o rata de peste 6 infectari la 1.000 de locuitori (calculata pe ultimele 14 zile), prag in cazul caruia autoritatile impun cele mai drastice interdictii: Valea Lupului…

- Printre responsabilitațile municipalitații se numara elaborarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate, a documentației necesare obținerii avizului de mediu, a documentațiilor pentru exproprierea terenurilor (daca este cazul) și a documentației tehnico-economice. Tot municipalitatea trebuie sa…

- Tribunalul Iași a admis cererea de acordare a personalitații juridice pentru Asociația Metropolitana de Transport Public Iași. Dupa ce va fi inscrisa in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, asociația iși poate intra in atribuții și pregati activitațile pentru perioada urmatoare. Asociația Metropolitana…