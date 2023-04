Autorităţile locale se pot împrumuta prin Trezorerie pentru ­cofinanţarea proiectelor pe care le au în derulare Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat, la Iasi, ca Guvernul a adoptata o ordonanta de urgenta prin care se asigura fonduri prin Trezorerie pentru ca administratiile locale sa se poata imprumuta pentru cofinantarea proiectelor aflate in curs de derulare, potrivit Agerpres. „Autoritatile locale se pot imprumuta prin Trezorerie, la un plafon de 1,5 milioane la nivel de comuna si de 2 milioane la nivel de oras, bani pe care ii pot folosi pentru cofinantarea pentru proiectele pe care le au in derulare. In acest moment, a fost solutia pe care am identificat-o la nivelul Guvernului, astfel incat sa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

