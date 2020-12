Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Iași a demarat un proiect prin care a achiziționat 1.250 de sisteme digitale. Licitația privind achiziția sistemelor menționate pentru unitațile de invațamant preuniversitar ieșene a avut o prevedere financiara de 7.500.000 lei, cu TVA, iar contractul a fost adjudecat și semnat…

- Registratura Primariei Municipiului Iași, impreuna cu centrele de cartier, vor aloca un ghișeu destinat pentru primirea documentelor destinate Direcției Arhitectura și Urbanism – Serviciul Autorizare Construcții și Biroul Dezvoltare Urbana și Monumente. Zilnic, in intervalul orar 8.30 – 12.30, la ghișeul…

- Primaria Municipiului Iași a anunțat ca exista peste 2.000 de apartamente in municipiu care nu mai beneficiaza de incalzire din cauza datoriilor mult prea mari. Primarul a anunțat intr-o conferința de presa ca cei care figureazi cu restanțe au șansa de a le diminua daca platesc in mare parte debitul.…

- Dat fiind succesul acestuia, municipalitatea ieșeana continua și extinde programul de sprijinire și incurajare a persoanelor care doneaza sange și plasma, cu atat mai necesare in contextul pandemiei de COVID-19. Prin Direcția de Asistența Sociala Iași pana la acest moment au fost distribuite 6.741…

- La nivelul Primariei Iași au fost depistate patru cazuri confirmate de COVID-19, in randul angajaților. Au fost luate primele masuri in acest sens, iar toate persoanele care au intrat in contact au fost testate. In principiu, peste tot unde s-a simțit prezența unui coleg care a fost infectat COVID s-au…

- Anul acesta va fi unul atipic pentru ca Sarbatorile Iașului nu vor mai fi organizate, singurele evenimente care vor avea loc sunt cele religioase. Autoritațile trag un semnal de alarma cu privire la importanța respectarii normele de distanțare și de dezinfectare pe perioada șederii pelerinilor in Iași.…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba anunța ca a achiziționat materiale de protecție sanitara necesare asigurarii activitaților didactice in cadrul unitaților de invațamant preuniversitar de stat din mediul rural. Achizițiile s-au facut in cadrul programului național „Educația in siguranța”, aprobat…