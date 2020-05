Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Orașului Țandarei au inițiat o solicitare catre Direcția de Sanatate Publica in privința derularii unei campanii de testare in masa a cetațenilor localitații. Ultimele date arata ca la nivelul orașului Țandarei se constata o scadere a numarului…

- Un consilier local din Miercurea Ciuc a propus testarea in masa pentru COVID-19 a locuitorilor din oras si din zona, motiv pentru care Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a solicitat opinia specialistilor Directiei de Sanatate Publica, in legatura cu oportunitatea si necesitatea acestui demers,…

- Rezultate negative pentru șefii de instituții, testați pentru infecția cu SARS-CoV-2 in Eveniment / on 11/04/2020 at 22:07 / Cu puțin timp in urma, au venit rezultatele testelor pentru infecția cu SARS-CoV-2 pentru șefii de instituții de la care au fost prelevate probe, sambata seara. Pentru toți…

- Focar de infectie cu Covid-19 la Tandarei, Ialomita! Autoritatile locale propun ca orasul sa intre in carantina. Toti membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au votat in favoarea unei astfel de masuri.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi solicitarea Directiei de Sanatate Publica ca orasul Tandarei sa intre in carantina, propunerea fiind transmisa Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat Prefectura Ialomita. Potrivit sursei citate, hotararea a fost…

- Autoritațile lcoale baimarene sunt pregatite in caz de necesitate. Inca de la prima ora a dimineții de luni, 10 Martie, a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgența și au fost dispuse noi masuri urgente pentru prevenirea imbolnavirilor cu Coronavirus. „Am suspendat activitatea in creșele…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) al municipiului Ramnicu Valcea s-a intrunit astazi in contextul raspandirii epidemiei de coronavirus. La sedinta au participat primarul Mircia Gutau si reprezentantii ai administratiei locale, ai Directiei de Sanatate Publica, ai Inspectoratului Scolar…

- Autoritatile din judetul Timis au decis sa suspende cursurile, in perioada 9-11 martie, la unitatea de invatamant din Timisoara unde au fost depistate doua cazuri de coronavirus, la elevi de 16 ani din clasa a IX-a. La Prefectura Timis a avut loc o sedinta a Comitetului pentru Situatii de Urgenta…