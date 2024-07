Stiri pe aceeasi tema

- Costa del Sol, o destinație turistica estivala de top , a luat masuri preventive impotriva unui efect secundar mai puțin discutat al turismului excesiv: urinarea in mare.O evacuare fiziologica in mare, in Spania, i-ar putea costa pe turiștii cu probleme de vezica urinara pana la 750 de euro in aceasta…

- Fara indoiala, zonele rurale din Romania se confrunta cu un declin semnificativ. O mare parte a populației a migrat catre orașele mari, lasand satele aproape abandonate. In unele locuri, pamantul este vandut la prețuri extrem de scazute, putem spune aproape gratis, in incercarea disperata de a repopula…

- Insula italiana Capri a interzis sambata debarcarea turistilor din cauza lipsei de apa, ca urmare a unor probleme de alimentare de pe continent, transmite AFP, citat de Agerpres.Primarul din Capri, Paolo...

- Lista candidatilor la primaria localitatii Slava Cercheza, judetul Tulcea, pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este urmatoarea: SLAVA CERCHEZA 1 GUREI LUCIAN COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMANIA 1 CORNEI GRIGORE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 GUREI ROMAN PARTIDUL MISCAREA POPULARA 1 ANTON STEFAN…

- Unul dintre cele mai folosite medicamente , produs in Romania a fost retras de pe piața din cauza riscurilor pentru sanatate. Un medicament utilizat de romani a fost retras de pe piața, in contextul neregulilor depistate de Comisia European a. Agenția Naționala a Medicamentului a retras de pe piata…

- Guvernul va aproba joi, prin ordonanta de urgenta, Programul national pentru transformarea digitala a autoritatilor publice locale. ‘Beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale. Autoritatile publice locale din Romania isi…

- Anul acesta, persoanele cu venituri reduse vor beneficia de tichetele sociale pentru produse alimentare si mese calde, dar si de pachete cu mancare. Potrivit regulilor de acordare, cuprinse intr o hotarare aparuta in februarie 2024, pachetele cu alimente vor trebui ridicate de la centrele speciale de…

- O romanca a fost reținuta zilele trecute pe Aeroportul Son Sant Joan din Palma de Mallorca, dupa ce a fost prinsa furand 14 cutii de tutun de rulat, in valoare totala de 1.100 de euro, din magazinul duty-free. Dar ceea ce a atras atenția polițiștilor a fost metoda prin care hoața a reușit sa patrunda…