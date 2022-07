Ministrul pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, Iryna Vereschuk, a facut apel la ucrainenii care se afla in prezent in regiunile sudice ale țarii capturate de ruși și i-a indemnat sa se evacueze cat mai curand, prin toate mijloacele posibile. Potrivit acesteia, trupele ruse doresc ca populația civila sa ramana in teritoriile ocupate temporar cat mai mult timp posibil. Prin urmare, ocupanții fac totul pentru a impiedica evacuarea oamenilor, transmite agenția ucraineana Ukrainski Novini. Ministrul a adaugat, de asemenea, ca trupele ruse folosesc ucrainenii ca scut uman. Pentru ca forțele…