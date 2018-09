Autorităţile japoneze au anunţat că bilanţul cutremurului din Hokkaido a crescut la 35 de morţi Un nou bilant al victimelor cutremurului de 6,7 grade produs joi, ce a provocat alunecari de teren in insula Hokkaido, a ajuns sambata la 35 de morti, transmite AFP. Cele mai multe victime s-au inregistrat in localitatea Atsuma, expusa alunecarilor de ,teren de pe versantii montani din apropiere. Cinci persoane din Atsuma sunt in continuare disparute, iar alte 600 de persoane au fost ranite, conform autoritatilor insulei nordice din arhipelagul nipon. Echipele de salvare continua sa caute eventuali supravietuitori ai puternicului cutremur printre daramaturile caselor. Aproximativ 40.000 de militari,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

