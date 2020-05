Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 180 de migranti salvati de pe mare au fost plasati in carantina pe un feribot ancorat in portul italian Palermo din Sicilia, au anuntat, duminica, garzile de coasta italiene, conform AFP, citata de Agerpres. Duminica, 34 de persoane salvate de organizatia nonguvernamentala spaniola Aita…

- India a impus restrictii de circulatie pentru 1.3 miliarde de oameni si a oprit activitatile in mai multe domenii ca urmare a instituirii starii de carantina. Autoritatile incearca sa previna raspandirea coronavirusului care provoaca COVID-19.

- O romanca din Italia a povestit la Digi24 cum a fost diagnosticata cu coronavirus, in Italia. Ea spune ca nu a fost dusa la spital pentru tratament și ca sta in carantina cu soțul și fetița, dar ca aceștia nici nu au fost testați.„Acum sunt relativ bine. Am inceput sa ma simt rau in 24 februarie,…

- Bilanțul epidemiei de coronavirus in Italia a crescut ieri la 29 de morți și 1049 de persoane infectate. Potrivit Protecției Civile italiene, numarul total al cazurilor de coronavirus, care include bolnavi, decedați și vindecați, este de 1128, arata La Stampa. Dintre aceștia, sunt 29 de morți și 1049…

- O serie de critici au aparut joi in privința bilanțului oficial legat de numarul de infecții cu coronavirus din Italia, dar și pentru numarul mare de teste efectuate, cu o supraestimare a cazurilor persoanelor infectate, scrie AFP.

- Autoritatile italiene au informat marti despre primul caz de coronavirus inregistrat in sudul tarii, la o femeie originara din Bergamo, la nord-vest de Milano, care se afla in vacanta la Palermo, Sicilia.

