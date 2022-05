Politia financiara a legat nava de 140 de metri lungime de cineva care are legaturi cu persoane din guvernul rus si altele de pe lista de sanctiuni a UE, a spus guvernul italian vineri seara. Inscrisa in Insulele Cayman, nava a fost ancorata ultima data in portul toscan Marina di Carrara. Se pare ca ministrul de Finante Daniele Franco a anticipat plecarea navei prin decizia sa de a o confisca. The New York Times a scris ca iahtul a fost lansat marti dupa mai multe zile stationat in doc. Membrii echipajului au fost vazuti grabindu-se sa incarce nava, iar iahtul a fost alimentat saptamana precedenta.…