Autoritățile irakiene au suspendat licența agenției Reuters Irak a suspendat licența agenției de presa Reuters dupa ce aceasta a publicat o știre care afirma ca numarul cazurilor de infecție cu COVID-19 este mai ridicat decât cifrele oficiale raportate de autoritați, relateaza site-ul Reuters.



Agenția de reglementare media din Irak a anunțat ca revoca licența agenției Reuters pentru trei luni și o va amenda cu 25 de milioane de dinari (aproximativ 21.000 de dolari) pentru ceea ce autoritațile susțin ca ar fi o încalcare a regulilor de difuzare.



Într-o scrisoare transmisa Reuters, Comisia pentru Comunicare și Media a afirmat…

Sursa articol: hotnews.ro

