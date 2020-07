Autoritățile introduc restricții din nou!? Raed Arafat a dat vestea: Situația nu e sub control “Aceste date ne spun ca situatia este inca intr-o dinamica crescatoare, nu este sub control. Apar focare, dar exista si transmitere comunitara foarte importanta. Sunt zone mai afectate in acest moment, dar asta nu inseamna ca celelalte sunt scutite, pot si ele oricand sa inceapa sa aiba mai multe cazuri”, atrage atentia seful DSU la stiri.tvr.ro. Totodata, Arafat a mai precizat ca, pentru a rupe lantul de transmitere, oamenii trebuie sa respecte regulile - purtarea mastii, evitarea locurilor aglomerate, igiena mainilor. “Nimeni nu vrea sa se intoarca la restrictii, este discutata in acest moment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

