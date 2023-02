Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse din orașul ucrainean ocupat Mariupol au inceput sa demoleze cea mai mare parte a teatrului din oraș, unde autoritațile ucrainene spun ca sute de oameni au murit intr-un bombardament aerian in martie, potrivit Reuters.

- Autoritațile din Crimeea intenționeaza sa naționalizeze apartamentul deținut in peninsula de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza TASS. Zelenski deține in Crimeea un penthouse cu trei camere in complexul de lux „Emperor” de pe malul Marii Negre, acesta fiind cumparat de soția sa in 2013,…

- Autoritațile instalate de ruși la conducerea zonelor ocupate din regiunea Herson au anuntat sambata ca au inceput sa schimbe moneda ucraineana, grivna, aflata in circulatie la nivel local, in ruble rusesti, urmand ca de la 1 ianuarie anul viitor aceasta sa fie definitiv retrasa in aceste teritrorii,…

- Autoritațile canadiene au introdus astazi noi sancțiuni impotriva unor persoane sau organizații din Rusia, Iran și Myanmar pentru presupuse incalcari ale drepturilor omului. Dupa cum transmite agenția TASS, acest lucru a fost comunicat de agenția Reuters, carea citat declarația Ministerului canadian…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus vineri, 2 decembrie, cancelarului german Olaf Sholz in timpul unei convorbiri telefonice ca bombardamentele masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit ”necesare si inevitabile”, denuntand de asemenea pozitia ”distructiva”…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri (30 noiembrie) ca membrii alianței au convenit sa ajute Moldova, Georgia și Bosnia-Herțegovina, deoarece se confrunta cu presiunea Rusiei. „ Daca exista o lecție din Ucraina, este ca trebuie sa-i sprijinim acum”, a declarat Stoltenberg…

- Anchetatorii au descoperit urme de explozibili in locul unde au fost avariate gazoductele Nord Stream, confirmand ca a avut loc un sabotaj, a anuntat un procuror suedez vineri, citat de Reuters. Autoritatile suedeze si daneze investigheaza dupa descoperirea a patru gauri in conductele Nord Stream 1…

- UE a declarat ca nu va recunoaște pașapoartele rusești emise in regiunile din Ucraina anexate de Moscova. Masura – care acopera și doua zone din Georgia controlate de Kremlin – inseamna ca documentele de calatorie rusești eliberate rezidenților din aceste regiuni nu pot fi folosite pentru obținerea…