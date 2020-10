Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Mures a decis, luni, suspendarea activitatii cu publicul in interiorul restaurantelor, cafenelelor si cluburilor, pentru urmatoarele sapte zile, dupa ce in Targu Mures, in orasul Ungheni si in 15 localitati rurale a crescut numarul cazurilor de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a hotarat suspendarea activitatii cu publicul in interiorul restaurantelor, barurilor, cafenelelor si institutiilor de spectacole, ca urmare a depasirii pragului de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Pentru limitarea si prevenirea raspandirii…

- Autoritatile au hotarat sa aplice mai multe restrictii in municipiul Suceava, unde rata incidentei a depasit 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Restricțiile intra in vigoare de astazi și sunt valabile timp de doua saptamani. Astfel, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca unitațile…

- Restaurantele, cinematografele, teatrele și cazinourile din orașul Galați și din trei galațene se inchid timp de o saptamana din cauza inmulțirii numarului de cazuri de infectare cu virusul SARS CoV-2. Decizia aparține Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Autoritațile galațene au decis sa…

- Restaurantele, cinematografele, teatrele și cazinourile din orașul Galați și din trei comune galațene se inchid timp de o saptamana din cauza inmulțirii numarului de cazuri de infectare cu virusul SARS CoV-2. Decizia aparține Comitetului Județean pentru Situații de Urgența.Autoritațile galațene…

- Activitatea in interiorul restaurantelor si cafenelelor din municipiul Iasi va fi suspendata, de marti, pe fondul cresterii numarului cazurilor de coronavirus, a decis Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi. Aceeasi decizie s-a luat si entru alte 11 localitati din judet, potrivit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat lista localitaților in care activitatea localurilor și a jocurilor de noroc este interzisa. Aceste localitați sunt: municipiul Bacau, comunele Letea Veche, Itești, Parincea, Saucești și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a dispus suspendarea activitatii cu publicul pentru 7 zile in 16 localitati din judetul Arad, potrivit News.ro. "Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile din localitatile judetului Arad unde a fost depasit pragul de 1,5/1.000…