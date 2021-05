Autoritățile, în alertă! Turiștii au mâncat păstrăvi otrăviți cu amoniac. Tone de pești morți plutesc pe apă! Poluare masiva cu amoniac pe raul Bicaz de la o fabrica de ciment din județul Neamț. Pastravii din cinci bazine aflate in proprietatea a doua pastravarii au murit dupa ce in apa au fost deversate 5 tone de amoniac. De asemenea, s-a constatat ca si pe raul Bicaz erau pesti morti. In urma verificarilor in […] The post Autoritațile, in alerta! Turiștii au mancat pastravi otraviți cu amoniac. Tone de pești morți plutesc pe apa! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezastru ecologic pe raul Bicaz. Toți peștii aflați in doua pastravarii din comuna Tașca au murit dupa ce o cantitate foarte mare de amoniac a fost deversata in apa luni seara de la o fabrica aflata in apropiere. Polițiștii de la IPJ Neamț și reprezentanții Garzii de Mediu ancheteaza in acest moment…

- Cinci pastravarii au fost otravite. De vina ar fi un șofer bulgar, care a deversat in apa peste 5 tone de amoniac.Oficialii din județul Neamț au apelat la un plan de urgența, iar acum sunt mai multe anchete in curs.

- Poluare cu amoniac pe raul Bicaz! Apa, in aval de un combinat care produce ciment, s-a colorat si in cateva minute peștii din doua pastravarii au murit. Oamenii din zona au fost avertizați sa nu foloseasca apa in gospodarie.

- Pastravii din cinci bazine aflate in proprietatea a doua pastravarii au murit dupa ce paraul Bicaz a fost poluat cu amoniac provenit de la fabrica de ciment de la Tasca, potrivit informatiilor furnizate de prefectul George Lazar. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit imediat pentru…

- "Trei persoane si-au pierdut viata" si "echipele de salvare cauta in continuare alte victime", a declarat Raditya Jati, purtator de cuvant al agentiei, pentru AFP, relateaza Gulf News .Ploi abundente s-au abatut, joi seara, asupra provinciei Sumatra de Nord, provocand inundatii si deversari de noroi.Cel…

- "Trei persoane si-au pierdut viata" si "echipele de salvare cauta in continuare alte victime", a declarat Raditya Jati, purtator de cuvant al agentiei, pentru AFP, relateaza Gulf News .Ploi abundente s-au abatut, joi seara, asupra provinciei Sumatra de Nord, provocand inundatii si deversari de noroi.Cel…

- Autoritatile din statul indian Uttar Pradesh au inchis joi temporar emblematicul monument al tarii Taj Mahal in urma unei alerte cu bomba, potrivit mass-media locale, relateaza Xinhua, potrivit AGERPRES. Turistii au fost rugati sa paraseasca monumentul dupa ce s-a primit o amenintare cu bomba.…

- Alerta ecologica in Brazilia, dupa ce mai multe plaje au fost acoperite de gunoi si pesti morti. Echipe de voluntari ale mai multor asociații pentru protecția mediului au inceput sa curațe locul.