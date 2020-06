Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de pompieri cu peste 3.000 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate de atentionarea de cod portocaliu privind averse cu caracter torential, vijelii si caderi de grindina. "In contextul emiterii, de catre Administratia…

- Peste 5.000 de pompieri cu peste 3.000 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate de atentionarea de cod portocaliu privind averse cu caracter torential, vijelii si caderi de grindina. "In contextul emiterii, de catre…

- Localitati din patru judete sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de vreme instabila, emise vineri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:30, in zonele de munte din judetele Mures si Bistrita-Nasaud (la peste 1.800 de metri…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o alerta de vreme severa pentru toata, valabila pana marti dimineata, 9 iunie. De altfel, spun specialistii, gradul de instabilitate atmosferica se va mentine accentuat pe tot parcursul saptamanii viitoare, in majoritatea regiunilor.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe alerte nowcasting de grindina, vant și averse valabile pentru 8 judete. Potrivit meteorologilor, se vor semnala, pana la ora 13.30, grindina de mici...

- Incepand de astazi de la ora 13:00 și pana joi la ora 06:00, meteorologii au emis un nou cod de instabilitate atmosferica și ploi insemnate cantitativ ce va afecta mai multe județe din sudul și sud-vestul țarii. ”In intervalul menționat, in Oltenia, local in Muntenia, in sudul Banatului și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa. Județul Alba este sub cod galben in partea de Nord și sub cod portocaliu in partea de Sud. Cod galben: Interval de valabilitate: 20 mai, ora 09:00 – 21 mai, ora 06:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, doua atentionari Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori in zona montana, valabile incepand de marti dimineata, in prima faza in peste trei sferturi din tara, iar ulterior in 19 judete.