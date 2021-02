Autoritățile, în alertă. A apărut primul caz de Covid-19 într-o școală din București. Ce decizie s-a luat Nici nu a inceput bine școala, caci deja au aparut primele vești proaste. In cursul zilei de marți a fost confirmat primul caz de Covid-19, astfel ca responsabilii au fost obligați sa ia masuri rapide pentru gestionarea eficienta a acestei situații. Ce se va intampla cu eleva infectata și colegii sai Primul de Covid-19 nu […] The post Autoritațile, in alerta. A aparut primul caz de Covid-19 intr-o școala din București. Ce decizie s-a luat appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Școala nr. 28, unde au fost depistate cazurile cu noua tulpina de coronavirus, se redeschide incepand de luni. Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, a anunțat ca elevii pot veni la cursuri deoarece DSP a stabilit ca nu exista riscuri suplimentare. La sfarșitul lunii ianuarie, noua…

- Un nou focar de coronavirus a aparut la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. Autoritațile au anunțat ca noul focar a aparut in secția de Chirurgie a spitalului lugojean, unde au fost confirmate 6 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Acesta este cel de-al doilea…

- Doua cazuri noi de infectare cu varianta din Marea Britanie a COVID-19 Foto: Arhiva. Au fost diagnosticate înca doua cazuri noi de infectare cu varianta din Marea Britanie a noului coronavirus, anunța Ministerul Sanatații. Acestea provin din aceeași școala din București,…

- 2.668 de noi cazuri COVID-19 Foto: Arhiva. 2.668 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate astazi în România, în conditiile în care s-au efectuat peste 31.000 de teste Real Time PCR si rapide în ultimele 24 de ore. Cele mai multe noi îmbolnaviri…

- La Cluj au fost depisate doua cazuri de COVID-19, tulpina din Marea Britanie. Alte 8 cazuri au fost depistate in București și Valcea.Cazurile sunt din București (6), din Valcea (2) și din Cluj (2).Este vorba despre rezultatele probelor provenite din mai multe orașe ale țarii, in perioada 13-21 ianuarie…

- Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului Matei Balș din București, a declarat la Digi24 ca medicii vor ști luni sau marți, cu certitudine, daca noua tulpina a virusului a ajuns in Rmania. Momentan, este o suspiciune, a explicat medicul, care a adaugat ca sunt in analiza doua probe.

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) precizeaza ca, dupa vaccinarea a 11.656 de persoane (situația din 1 ian, ora 17), nu s-au inregistrat cazuri de reactii adverse severe si nici cazuri de deces. Pana in prezent, au fost inregistrate doar…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) atrage atenția ca anumite informații care circula in mediul online sunt false și au potențial de a crea panica și frica. CNCAV atrage atenția ca, in spațiul public, in special in mediul online, au…