Autorităţile impun de azi noi măsuri de limitare a răspândirii COVID-19 Autoritatile impun, de astazi, noi masuri de protejare a populatiei si de limitare a raspandirii noului coronavirus. In mai multe judete masca devine obligatorie si in aer liber, doua localitati ar urma sa intre in carantina si au fost descoperite noi focare. Inceputul lunii august vine cu obligativitatea purtarii mastii de protectie si in spatii [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HOTARARE nr. 37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare Avand in vedere propunerile formulate prin Hotararea nr. 23 din 24.07.2020, a Grupului de suport tehnico – științific…

- In localitatea timișeana Faget continua sa creasca numarul persoanelor infectate cu coronavirus. Deocamdata sunt 21 de cazuri... The post Crește numarul cazurilor de COVID-19 la Faget. Autoritațile au inceput sa ia masuri appeared first on Renasterea banateana .

- Personalul de paza existent la metrou va fi redistribuit in perioada urmatoare in cele 10 statii cu trafic intens de calatori, iar Politia Metrou va realiza actiuni de patrulare in toate aceste zone, astfel incat regulile impuse pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, sa…

- Candidatul PNL si USR la Primaria Capitalei a transmis duminica administratiei publice locale mai multe masuri care ar trebui luate pentru limitarea raspandirii Covid-19, printre care testarea persoanelor cu risc ridicat la infectare - cadre medicale, asistenti sociali, soferi STB, vanzarea de masti…

- Autoritațile au confirmat 21.182 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus). Dintre acestea 15.283 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați 153 de pacienți. Pana acum, 1.369 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. In județul Brașov…

- Toate cele 8 sucursale regionale de cale ferata ale CFR Infrastructura au implementat masuri speciale in statiile de cale ferata, astfel incat pasagerii sa fie informati permanent care sunt regulile obligatorii care trebuie respectate in spatiile publice in perioada starii de alerta, potrivit unui mesaj…

- Primaria Reghin, prin intermediul unei postari pe Facebook a facut unele precizari privind acțiunile intreprinse pentru limitarea raspandirii infecției cu COVID-19, precum și noile masuri de sprijin pentru familii cu risc din comunitatea roma. Astfel, de la inceputul declararii starii de urgența, Municipiul…

- ORDONANTA MILITARA nr. 11 din 11.05.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ″Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.…