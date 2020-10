Autoritățile iau în calcul să impună restricții de circulație pe timpul nopții Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca autoritațile evalueaza posibiltatea de a impune restrictionarea circulatiei pe timp de noapte. Intrebat daca se ia in calcul o astfel de masura, premierul a raspuns: „Avem in evaluare o astfel de decizie, vrem sa vedem in schimb efectul masurilor pe care le-am stabilit prin lege si prin Hotararea de Guvern de prelungire a starii de alerta in cazul depasirii indicelui de 3 la 1000. Se face evaluare pentru ca deja sunt localitati importante, printre care si Bucuresti, unde urmarim rezultatele aplicarii masurilor in vigoare”. Premierul a mai fost intrebat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

