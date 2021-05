Autorităţile germane nu au putut identifica originea a peste 470 de solicitanţi de azil în 2020 Autoritatile germane nu au putut sa identifice originea a peste 470 de solicitanti de azil in 2020, potrivit datelor publicate de Biroul federal pentru migratie si refugiati (BAMF), transmite duminica dpa. Potrivit BAMF, in cazul al 4.535 de solicitanti de azil originea este ''neclara''. Aceste termen poate insa crea confuzie, intrucat majoritatea acestor persoane sunt kurzi sau arabi - cei mai multi dintre acestia din urma fiind palestinieni - care au ''locuit, credibil sau cu dovezi, intr-un stat fara a detine cetatenia in cauza'', a explicat un purtator de cuvant… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul morților a crescut la 28 in urma schimbului de focuri care a avut loc la Rio de Janeiro. Autoritațile braziliene au demarat o operațiune impotriva unei organizații care se ocupa cu traficul de droguri și care aveau sediul intr-un cartier aflat la periferia orașului.Macelul a avut loc intr-o…

- Autoritațile intampina dificultați in operarea Registrului Național Electronic de Vaccinari. Procesul de vaccinare a fost blocat la mai multe centre din București și din țara, unde s-au format cozi uriașe. „Momentan, experimentam dificultați in operarea aplicatiei, revenim in cel mai scurt timp. Va…

- Stare de panica in Slatina, dupa ce un individ a incercat sa rapeasca o fetița de 8 ani, aflata intr-un loc de joaca impreuna cu sora sa. Doar o minune a putut sa evite o tragedie care s-ar fi putut intampla, iar polițiștii incearca sa-l gaseasca acum pe agresor. Cum a fost abordata copila Siguranța…

- Dezastrul militar din toamna anului 1916 a condus la un numar foarte mare de prizonieri romani ajunși in lagarele Puterilor Centrale. Dificultațile infruntate de autoritațile romane la sfarșitul anului 1916 și inceputul celui urmator a facut ca preocuparea pentru soarta acestor prizonieri sa fie redusa.…

- Acțiunile privind aplicarea masurilor luate de autoritațile locale și județene, in condițiile in care pentru orașul Simeria a fost instituita ieri masura carantinarii zonale, au fost discutate astazi in cadrul unei intalniri intre prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian și primarul Simeriei,…

- Un motociclist german, amendat cu 5.000 de lei pentru ca a intrat cu motocicleta pe un drum forestier din Muntii Apuseni a obtinut dupa mai bine de doi ani de judecata in Romania, anularea procesului verbal de sanctionare. Direcția Silvica Alba și Inspectoratul Județean de Poliție nu au putut dovedi…

- Aproximativ 18.000 de australieni au fost evacuati din cauza inundatiilor de amploare din statul New South Wales, in timp ce ploile continua pe coasta de est, informeaza news.ro . Dupa mai multe zile de ploi torentiale, raurile si barajele din jurul capitalei statului, Sydney, si din Queensland, stat…

- Autoritatile sanitare austriece au oprit administrarea unui lot de vaccinuri AstraZeneca contra COVID-19 dupa decesul unei asistente, chiar daca in acest stadiu nu a fost stabilita ”nicio legatura cauza-efect”..Victima, de 49 de ani care primise o doza din lotul respectiv de vaccin la spitalul regional…