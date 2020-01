Autoritățile germane cercetează punerea în vânzare a unei beri cu însemne naziste. ​​​Autoritațile germane cerceteaza punerea în vânzare a unei beri cu însemne naziste pe eticheta. Orice fel de însemn nazist este strict interzis în Germania, informeaza BBC.



Imaginile cu berea au fost postate de un politician din estul Germaniei pe nume Götz Ulrich. Acestea au aparut în presa chiar azi, ziua în care se împlinesc 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz.



Ulrich a declarat ca berea respectiva a fost vânduta Bad Bibra, oraș german. Mai rau este faptul ca dupa spusele politicianului, aceasta s-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii germani investigheaza punerea la vanzare a unei beri cu eticheta pe care apar simboluri naziste si care a provocat revolta pe retelele de socializare, chiar in timp ce Germania comemoreaza 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz, scrie BBC.Berea ar fi produsa de "Beraria Reich-ului…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza intr-un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana. Autorul atacului este un individ in varsta de 36 de ani, au declarat sursele citate. Atacul a avut loc intr-o pensiune din localitatea Rot am…

- Autoritatile germane analizeaza ipoteza unei drame familiale in cazul atacului armat din Germania, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta citate de publicatia Bild. Un individ a deschis focul, omorand mai multe persoane si ranind altele. Conform agentiei DPA, cel putin sase persoane au fost…

- Polițistul din Targu-Jiu, pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in Germania, ispașește un arest provizoriu in țara pana la traducerea mandatului, transmite Mediafax. In prima faza, procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au cerut, sambata,…

- Un individ care a incercat sa atace agenti de politie cu un cutit a fost impuscat mortal in oraselul Gelsenkirchen, situat in vestul Germaniei, relateaza site-ul T-online.de, potrivit MEDIAFAX.Potrivit autoritatilor, un individ in varsta de 37 de ani s-a apropiat de agenti de politie inarmat…

- Amintirea crimelor naziste este ”inseparabila” de identitatea germana, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel in fostul lagar nazist Auschwitz, relateaza AFP, potrivit news.ro.Prima sa vizita in acest fost lagar, un simbol al Holocaustului, intervine in contextul in care Partidul…

- Grupul a sosit pe aeroportul din Frankfurt sambata seara, cu o cursa aviatica din Erbil, Irak. Ei s-au aflat inainte de aceasta in nordul Siriei, a anuntat politia federala germana. Autoritatile din landul Hesse din vestul Germaniei se vor ocupa de acum de acest caz, a precizat politia federala.Acesta…

- Poliția a pornit o investigație pentru a determina explozia izbucnita într-o mina din regiunea orașului Teutschenthal, în urma careia pâna la 30 de mineri au ramas blocați, relateaza ediafax citând site-ul agenției Dpa. Doi mineri de 24 și 44 de ani au fost raniți în…