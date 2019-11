Autoritățile germane au reținut un suspect de terorism deportat de Turcia Autoritațile germane au reținut vineri un suspect de terorism care a fost deportat din Turcia împreuna cu familia sa, Ankara continuându-și campania de deportare a cetațenilor europeni care au luptat alaturi de gruparea Stat Islamic, scrie Mediafax, citând DPA.



&"Tatal a fost transferat autoritaților pe baza unui mandat de arestare deja existent&", a declarat Martin Pallgen, un purtator de cuvânt al Ministerului de Interne din Berlin. Cu toate acestea, se pare ca mandatul de arestare nu a fost emis pentru acuzații de terorism.



Barbatul, despre care exista…

Sursa articol: hotnews.ro

