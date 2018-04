Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura germana a dispus, vineri, eliberarea ”imediata” a fostului presedinte catalan separatist Carles Puigdemont, in urma platii unei cautiuni in valoare de 75.000 de euro, scrie News.ro, citand The Asociated Press. Procuratura din Schleswig a anuntat de asemenea ca Puigdemont ...

- Fostul lider separatist catalan, Carles Puigdemont, poate fi eliberat din arest de autoritatile germane. El are de platit o cautiune de 75 de mii de euro, dar nu poate parasi tara pana la judecarea cererii de extradare formulate de Spania.

- Cateva sute de sustinatori ai independentei Cataloniei au manifestat la Berlin, cerand eliberarea fostului presedinte al regiunii Carles Puigdemont, arestat saptamana trecuta in Germania in baza unui mandat emis de Madrid, relateaza AFP. Aproximativ 300 de manifestanti - potrivit politiei, 400-500…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va ”ramane in…

- Proteste in Barcelona dupa arestarea lui Carles Puigdemont. Mii de persoane au iesit in strada, duminica, in aceeasi zi in care autoritatile din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont. Vezi galeria foto + 5 + 5 Intre protestatari si fortele de ordine au avut loc ciocniri, motiv…

- Procuratura din Minneapolis, SUA, ar putea redeschide ancheta asupra mortii cantaretului american Prince, iar o decizie in acest sens ar putea fi luata "in viitorul apropiat", potrivit public.fr.

- Amnesty International a cerut eliberarea imediata a unui lider catalan pro-independenta aflat in arest din octombrie 2017, aratand ca retinerea acestuia fara a fi pus sub acuzare este excesiva si o actiune disproportionata, scrie The Guardian.Jordi Sanchez, fostul presedinte al Adunarii Nationale…

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.