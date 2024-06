Autoritățile georgiene sunt suspectate că intenționează să reia relațiile diplomatice cu Rusia Guvernul georgian și cel rus colaboreaza in mod activ pentru redeschiderea Ambasadei Georgiei la Moscova și reluarea relațiilor diplomatice la aproape 16 ani de la razboiul dintre cele doua parți, relateaza publicația online SOVA.Informația privind reluarea relațiilor diplomatice intre Tbilisi și Moscova a fost publicata inițial de Matari TV, care citeaza o sursa apropiata dosarului. Potrivit surselor citate, autoritațile georgiene au inceput deja procesul de selecție a personalului diplomatic care urmeaza sa fie trimis la Moscova.Posibilitatea redeschiderii misiunii diplomatice georgiene la Moscova… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Partidul de guvernamant Visul Georgian incearca sa impuna o lege a „agenților straini”, asemanata de critici cu o masura introdusa de președintele rus Vladimir Putin pentru a anula disidența.

- Patrick S., 38 de ani, reținut pe aeroportul Pulkovo din St. Petersburg in februarie, dupa ce asupra sa a fost gasita o punga Haribo cu 6 ursuleți de guma cu canabis, risca 7 ani de inchisoare pentru trafic de droguri. Barbatului, unul dintre cei 30 de germani arestați in Rusia, i-a fost prelungit arestul…

- Biserica Ortodoxa condusa de patriarhul Kiril (77 de ani), unul dintre cei mai importanți stalpi și instrumente de putere pentru Vladimir Putin, a publicat un document „de strategie” pentru viitorul Rusiei, cu referiri la razboiul impotriva Ucrainei și Occidentului și la un plan absurd de creștere a…

- O instanta din orasul Labitnanghi din Siberia, situat in apropierea lagarului unde a murit disidentul rus Aleksei Navalnii, a respins actiunea intentata de mama acestuia pe motiv ca fiul ei nu a beneficiat de ingrijiri medicale corespunzatoare, transmite Reuters. Informatia a fost facuta publica joi…

- Actiunea intentata de mama principalului opozant rus, Aleksei Navalnii pe motiv ca fiul ei nu a beneficiat de ingrijiri medicale corespunzatoare in inchisoare, a fost respinsa de o instanța judecatoreasca din orasul Labitnanghi din Siberia, situat in apropierea coloniei penitenciare in care a murit…

- Romania condamna alegerile ruse in teritoriile ocupate temporar si anexate ilegal ale Ucrainei, precum si deschiderea sectiilor de votare in regiunea transnistreana a Republicii Moldova si in regiunile Georgiei, Abhazia si Osetia de Sud, alegerile din aceste zone fiind ilegitime, ilegale si incalca…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania condamna desfasurarea alegerilor rusești pe teritoriile ocupate in Ucraina și deschiderea sectiilor de votare pentru alegerile ruse in regiunea transnistreana a Republicii Moldova. „Romania condamna cu fermitate deschiderea sectiilor de votare pentru alegerile…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a ”felicitat” in mod ironic vineri pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui, chiar daca scrutinul prezidential abia a inceput in Rusia, informeaza AFP. „Vreau sa-l felicit pe Vladimir Putin pentru victoria sa zdrobitoare in alegerile…