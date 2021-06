Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a promis luni sa ii spuna omologului sau rus, Vladimir Putin, care sunt "liniile sale rosii", cu ocazia intalnirii bilaterale, programata miercuri la Geneva, transmit agentiile internationale de presa. "Nu cautam un conflict cu Rusia, dar vom raspunde daca…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat vineri speranta ca omologul sau american, Joe Biden, se va arata mai putin impulsiv decat predecesorul sau Donald Trump, cu cateva zile inainte de un mult asteptat prim summit intre cei doi sefi de stat, noteaza AFP. Intr-un interviu acordat…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat miercuri ca nu exclude posibile represalii impotriva Rusiei pentru atacul cibernetic asupra celui mai mare furnizor mondial de carne JBS, care suspecteaza hackeri rusi, noteaza AFP. Unui jurnalist care l-a intrebat daca va lua masuri impotriva…

- Secretarul Consiliului de securitate rus Nikolai Patrusev si consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan intentioneaza sa se intalneasca intr-un oras european in urmatoarele saptamani, a informat miercuri cotidianul Kommersant fara a dezvalui surse, transmite Reuters. Presa rusa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat vineri declarațiile președintelui american Joe Biden despre Vladimir Putin, președintele Rusiei. Erdogan spune ca astfel de comentarii sunt „inacceptabile” și nedemne de un președinte american, relateaza Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a propus joi omologului sau american Joe Biden 'o discutie' in direct in urmatoarele zile, la o zi dupa ce seful administratiei de la Washington a apreciat ca-l poate numi pe liderul rus 'ucigas' ('killer') si ca Rusia ''va plati pretul'' amestecului in alegerile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca oamenii au tendinta sa-i vada pe ceilalti asa cum se vad de fapt pe ei insisi, reactionand la o afirmatie a presedintelui american Joe Biden ce a suscitat indignarea Moscova, relateaza Reuters, TASS, AFP si Interfax.