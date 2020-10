Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai ridicat nivel de alerta implica impunerea de masuri restrictive suplimentare pentru locurile publice, reglementari ce vor fi detaliate luni in cadrul unei conferinte de presa, a precizat sursa citata. Noile masuri restrictive vor fi puse in aplicare incepand de marti si vor fi valabile…

- Cel mai ridicat nivel de alerta implica impunerea de masuri restrictive suplimentare pentru locurile publice, reglementari ce vor fi detaliate luni in cadrul unei conferinte de presa. Noile masuri restrictive vor fi puse in aplicare incepand de marti si vor fi valabile timp de 15 zile. Aflati amanunte…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani din cauza cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, a anuntat premierul Jean Castex, potrivit Agerpres.Cel mai ridicat nivel de alerta implica impunerea…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.Citește…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.…

- Guvernul francez a anuntat miercuri noi masuri severe pentru a lupta impotriva progresului pandemiei de Covid-19, in special inchiderea totala a barurilor si restaurantelor in al doilea oras ca marime din tara, Marsilia, si trecerea in „stare de alerta sporita” in 11 metropole, printre care Parisul.

- Autoritatile franceze vor impune obligativitatea purtarii mastilor de protectie in public, la Paris. Premierul francez, Jean Castex, a declarat ca guvernul sau trebuie sa actioneze rapid, in perspectiva unui nou val de infectari cu COVID-19. Dl Castex a confirmat ca numarul cazurilor noi de imbolnavire…

- Incepand de miercuri, 22 iulie, Muntenegru a introdus in vigoare noi restrictii menite sa limiteze raspandirea coronavirusului, printre care se numara purtarea obligatorie a mastii in spatiile inchise si de asemenea in unele spatii deschise in cazul adultilor si copiilor cu varste de peste sapte…