Stiri pe aceeasi tema

- Trei rețineri au fost efectuate de autoritatile franceze, marti, dupa atacul de la Cannes. Trei persoane suspectate de complicitate cu autorul agresiunii care a vizat un echipaj de politie din orașul simbol al Rivierei Franceze, informeaza cotidianul Le Parisien. „Este vorba de apropiati ai agresorului.…

- Autoritatile franceze au retinut, marti, trei persoane suspectate de complicitate cu autorul agresiunii care a vizat un echipaj de politie in orasul Cannes, informeaza cotidianul Le Parisien. "Este vorba de...

- Un politist a fost ranit luni dimineata la Cannes, in sudul Frantei. Atacatorul, care a folosit un cuțit, a fost „neutralizat”, a anuntat ministrul francez de interne Gerald Darmanin, care a adaugat ca nu exclude un atac terorist, potrivit Agerpres . Conform postului francez BFM TV, atacatorul a deschis…

- Un politist a fost ranit luni dimineata intr-un atac cu cutitul la Cannes, in sudul Frantei. Atacatorul a fost "neutralizat", a anuntat ministrul francez de interne Gerald Darmanin, precizand ca este avuta in vedere "pista terorista", transmit Reuters si AFP. Potrivit postului BFM TV, care citeaza…

- Un polițist a fost atacat cu un cuțit, luni dimineața, in stațiunea franceza Cannes. Atacul a avut loc in fața unei secții de poliție, scrie Reuters. Surse din poliție spun ca agresorul a deschis ușa unei mașini de poliție in care erau trei agenți și l-a lovit cu cuțitul pe cel care era la volan. Un…

- Organele de ancheta au reușit sa reconstituie chipul fetiței ucise in mod brutal și apoi incendiata in zona din spatele cimitirului din Bujac. Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a facut public chipul fetiței, pentru a fi identificata. Toți cei care o recunosc sunt indemnați sa anunțe cea mai apropiata…

- Acum mai bine de un an Libertatea scria despre cazul Cameliei, o clujeanca de 45 de ani, care a depus plangere impotriva fostului soț, fiindca era violent. Dupa trei ani de ancheta insa, procurorii au inchis cazul pentru ca femeia ar fi declarat un numar mai mare de lovituri decat agresorul. Anul acesta,…