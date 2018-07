Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca autoritațile locale au instituit restricții de circulație, cauzate de desfașurarea lucrarilor de construcție/reabilitare de drumuri. De asemenea, autoritațile muntenegrene…

- Un incendiu care s-a declansat in carlinga a fost cauza prabusirii zborului EgyptAir MS804 in 2016, accident soldat cu 66 de morti, au anuntat investigatorii francezi, contrazicand astfel autoritatile egiptene care au declarat ca au gasit urme de explozibil, scrie The...

- Doi soferi romani de camion au uimit autoritatile din Franta. Totul dupa ce in TIR-urile pe care le conduceau oamenii au gasit ascunse aproape doua tone de cannabis.Soferii transportau marfa in Belgia si Olanda, ascunsa printre paleti cu fructe, scrie Ouest France. In camion, politistii au…

- Pereți din sticla groasa de 6,5 centimetri vor fi amplasați in perimetrul Turnului Eiffel, ca masura de siguranța luata de autoritațile de la Paris confruntate cu amenințarea terorista, potrivit BBC. Barierele temporare montate in 2016 vor fi astfel inlocuite cu unele permanente.

- Directia de Sanatate Publica a facut publice rezultatele anchetei de la gradinita din Bucuresti in care copiii s-au intoxicat chiar pe 1 iunie! In total, 29 de pusti au ajuns la spitalele din Capitala si asta din cauza mizeriei.

- Un barbat urmarit international pentru trafic de persoane in Franta a fost prins pe strada la Ramnicu Sarat, scrie Romania TV. El era cautat ce autoritatile franceze, dupa ce pe teritoriul acestui stat a profitat de prietena sa si de alte tinere pe care le a trimis sa se prostitueze. Romanul, in varsta…

- Anul trecut, municipalitatea a scos la licitatie lucrari de reparatii la adapostul pentru caini fara stapan situat pe strada Varful cu Dor nr. 5. Lucrarile de reparatii sunt necesare in vederea reautorizarii adapostului. Dupa mai bine de jumatate de an, contractul a fost atribuit, pe data de 7.05.2018,…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 5,1% in 2018, de 4,5% in 2019 si de 4,1% in 2020, in timp ce deficitul de cont curent se va adanci la 4,3% din PIB anul acesta, la 4,7% din PIB anul viitor si la 4,9% din PIB in 2020, se arata in raportul intitulat "Macro Poverty Outlook for Europe and Central…