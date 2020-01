Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost pus sub acuzare, azi, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in dosarul accidentului rutier in care a fost implicat, soldat cu decesul a doua persoane. De altfel,…

- Un barbat de 22 de ani, din Bucuresti, a fost arestat preventiv sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviintarea politistilor si conducerea unui ehicul avand acest drept suspendat, anunta DGPMB. In fapt, pe parcursul acestui an,…

- Ziarul Unirea Nu s-a asigurat corespunzator și a lovit un barbat de 78 de ani: Dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului La data de 15 noiembrie 2019, in jurul orei 10.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe raza localitații…

- Ziarul Unirea Accident la Galda de Jos: Tanar de 28 de ani, din Valea Barnii, cercetat pentru vatamare corporala din culpa La data de 27 octombrie 2019, in jurul orei 22.18, un tanar de 28 de ani, din localitatea Valea Barnii, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107 K, pe raza localitații Galda…

- Modul in care au intervenit primii salvatori de la ISU Bucuresti-Ilfov la incendiu din clubul Colectiv va fi investigat de Parchetul Militar, dupa ce Parchetul General si-a declinat competenta. Dosarul vizeaza infractiunile de abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, ucidere din culpa si vatamare corporala…

