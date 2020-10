Stiri pe aceeasi tema

- "Nu m-am testat, pentru ca nu am fost in contact cu nici o persoana bolnava. Testarile se fac cand ai fost in contact cu un bolnav. Eu port masca, evit participarea la evenimente aglomerate, pastrez distanța. Recomand tuturor romanilor sa fie precauți", a declarat Klaus Iohannis in timpul conferintei. …

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Siret – judetul Suceava au descoperit și indisponibilizat un autoturism Audi A7, in valoare de 25.000 de euro, cautat de autoritațile din Slovacia. Tot ieri, 29 septembrie, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Siret – I.T.P.F.…

- In Romania anului 2020, Poliția Romana trebuie sa instituie zone speciale pentru a-i proteja pe cetațeni de infractori. Așa se intampla in Hunedoara, unde conducerea Inspectoratului de Poliție Județean a decis declararea unui cartier din municipiul Petroșani, Colonie, ca zona speciala de siguranța…

- Se fac pregatiri intense in toata țara pentru organizarea in condiții de siguranța a alegerilor locale care sunt programate sa aiba loc in acest weekend. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, susține o declarație de presa in care prezinta stadiul…

- Autoritatile fac din nou apel la populatie, sa respecte masurile de protectie sanitara, dupa o saptamana in care s-au inregistrat noi recorduri nedorite in evolutia pandemiei. Miercuri a fost cel mai mare numar de noi cazuri confirmate in 24 de ore, peste 1.700, vineri bilantul total al imbolnavirilor…

- Este vorba despre purtarea in mod corespunzator a maștii și pastrarea distanțarii – in contextul inmulțirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Pentru ca nu au luat masurile necesare astfel incat sa se respecte normele de protecție și sa se evite, pe cat posibil, interacțiunea fizica intre clienți,…

- Pandemia schimba regulile pentru alegerile locale din 27 septembrie. Autoritatile au pus la cale un plan prin care, alegatorii sa respecte toate masurile de siguranta sanitara, intr-un spatiu inchis. Toate aceste masuri pentru a evita pe cat posibil cresterea numarului de infectari. In sectiile de votare…

- Masurile de siguranta sanitara ce vor trebui respectate la vot, pe 27 septembrie. Pandemia schimba regulile pentru alegerile locale din 27 septembrie. Autoritatile au pus la cale un plan prin care, alegatorii sa respecte toate masurile de siguranta sanitara, intr-un spatiu inchis. Toate aceste masuri…