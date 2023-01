Stiri pe aceeasi tema

- Subvarianta extrem de contagioasa XBB.1.5 a Omicron, denumita 'Kraken', care se raspandeste rapid in Statele Unite, ar urma sa devina dominanta in randul cazurilor de coronavirus in Europa in decurs de o luna sau doua, a anuntat vineri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), relateaza…

- Statele membre ale Uniunii Europene urmeaza sa discute miercuri despre un raspuns comun de adoptat cu privire la calatorii care vin din China, unde epidemia de COVID-19 pare sa fi scapat de sub control, a anuntat sambata Suedia care preia de la 1 ianuarie presedintia semestriala a UE, noteaza AFP, preluata…

- Este ”nejustificata” introducerea in Uniunea Europeana a testarii obligatorii pentru depistarea Covid-19 in cazul calatorilor care sosesc din China, unde in prezent se inregistreaza o explozie a cazurilor, a anunțat Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), transmite AFP. Potrivit…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a lansat un al doilea protocol generic pentru studiile privind eficacitatea vaccinului Covid-19 in randul personalului medical. Practic, ECDC recomanda spitalelor sa indeplineasca obligațiile producatorilor de vaccinuri și sa monitorizeze, la…

- Centrul European pentru Prevenire și Control al Bolilor avertizeaza ca vine un nou val COVID-19. In același timp, cercetatorii spun ca pe langa un risc mai mare de boala cardiovasculara, pulmonara, neurologica sau diabet, infecția cu virusul sistemic SARS-CoV-2 ar putea crește și riscul de cancer.