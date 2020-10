Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, reprezentantii OMS au mai spus ca trebuie acordata o atentie deosebita adunarilor cu multi oameni, dar ca e bine sa evite pe cat posibil impunerea carantinei totale. "Este trist sa vedem cum multe țari europene se confrunta cu o creștere rapida a infectarilor, iar guvernele sunt…

- Multe țari aplica masuri din ce in ce mai stricte pentru a limita imbolnavirile cu COVID-19. In Europa a explodat numarul cazurilor de coronavirus. Bilanțurile doboara record dupa record. Aproape 17.000 de cazuri s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in Franța, peste 15.000 in Spania, 10.000 in Marea…

- Doua țari din Europa vor declara din nou starea de urgența din cauza exploziei numarului cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Lupta impotriva pandemiei de Covid-19 se intensifica in Uniunea Europeana. Cehia și Slovacia se confrunta cu o creștere a infecțiilor, iar oficialii au decis revenirea…

- Lupta împotriva pandemiei de Covid-19 se intensifica în Uniunea Europeana. Cehia și Slovacia se confrunta cu o creștere a infecțiilor, iar oficialii au decis revenirea la masuri de restricție dure. Astfel, începând de miercuri, 30 septembrie,…

- Estimari sumbre pentru evoluția pandemiei in Marea Britanie. Se poate ajunge pana la 200 de decese și 50.000 de contaminari pe zi luna viitoare. Guvernul pregatește noi masuri de autoizolare. Restricții suplimentare au intrat in vigoare și in Austria.

- Numarul cazurilor noi de COVID crește in mai toata Europa, așa ca autoritațile inaspresc regulile. La Madrid, aproape un milion de oameni se deplaseaza cu restricții, iar adunarile sunt limitate la 6 persoane. Și Olanda, Irlanda ori Grecia au anunțat alte condiții in contextul inmulțirii infectarilor…

- Autoritațile europene le cer tinerilor sa respecte regulile de prevenție a infecției cu noul coronavirus, intrucat statisticile demonstreaza ca ei sunt responsabili pentru creșterea recenta a numarului de cazuri COVID, dupa cum relateaza Libertatea . Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock,…

- Autoritațile de la Haga au impus reglementari mai stricte pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, din cauza creșterii infecțiilor din ultima perioada. Mai mult, premierul Mark Rutte a cerut...