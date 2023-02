Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta a fost scoasa in viata joi de sub daramaturi in Turcia dupa zece zile de la seismul devastator care a provocat moartea a peste 42.000 de persoane in Turcia si Siria vecina, in timp ce familiile celor disparuti asteapta inca vesti despre soarta lor, relateaza Reuters. Tanara de 17 ani a…

- Salvatorii au reusit sa-l scoata in viata pe baietel dintr-o cladire prabusita din provincia Hatay, dupa 140 de ore. Ei si-au dat seama ca exista un copil inca in viata sub daramaturi atunci cand l-au auzit plangand, informeaza Agerpres. Umutlu bekleyisin sonunda bir mucize daha...Hatay\"da enkaz altinda…

- Imagini filmate cu drona in sudul Turciei arata o fisura care taie campuri, drumuri, cursuri de apa si versanti, provocata de cutremurul masiv care a lovit regiunea la inceputul saptamanii, relateaza The Guardian. Cutremurul de luni a deschis o falie uriasa pe sol, care strabate tot ce intalneste in…

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 4.17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep.

Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica de la ora la ora. Autoritațile anunța ca aproape 200 de persoane au murit in...

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

