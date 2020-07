Autoritățile din Timiș cer ca un oraș întreg și 3 sate să intre în carantină Pentru a putea fi pusa in aplicare aceasta decizie, este nevoie și de acordul Comitetului Național pentru Situații de Urgența. „La acest moment s-a luat decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de a carantina orașul și cele trei state aparținatoare. Aceasta decizie a venit in urma raportului comunicat de catre DSP și a analizei epidemiologice la nivelul orașului. Ținand cont ca situația e delicata, 47 de persoane pozitive și personal medical, s-a luat aceasta decizie, decizie care a fost transmisa la nivel național și așteptam ordinul comandantului Comitetului Național pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

