Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din statele americane Texas si Arizona si-au anuntat vineri intentia de a trimite trupe ale Garzii Nationale la frontiera cu Mexic, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca in zona vor fi desfasurati mii de soldati pentru a combate imigratia clandestina si traficul de droguri,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi presei ca va tine probabil Garda Nationala la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pana la construirea zidului promis in campania sa electorala din 2016, relateaza Reuters de la bordul aeronavei prezidentiale cunoscute sub indicativul Air Force One,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi presei ca va tine probabil Garda Nationala la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pana la construirea zidului promis in campania sa electorala din 2016, relateaza Reuters de la bordul aeronavei prezidentiale cunoscute sub indicativul Air Force One.…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat miercuri mobilizarea Garzii Nationale la granita cu Mexic in scopul contracararii imigratiei clandestine si cresterii presiunilor asupra vecinului din Sud, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump va semna un ordin prin care va cere Garzii Nationale sa ajute la protejarea frontierei cu Mexic, a informat secretarul Securitatii Nationale, Kirstjen Nielsen, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, va semna miercuri un ordin prin care Departamentele Apararii si Securitatii Nationale vor colabora cu statele pentru a desfasura militari din Garda Nationala la frontiera cu Mexicul, transmite EFE. "Este timpul sa actionam", a spus Kirstjen Nielsen, secretarul pentru…

- Numarul imigrantilor decedati in timp ce incercau sa treaca frontiera din Mexic in SUA a crescut anul trecut, desi numarul celor implicati in astfel de tentative s-a redus cu jumatate dupa alegerea lui Donald Trump la Casa Alba, indica un raport al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM),…

- Numarul imigrantilor decedati in timp ce incercau sa treaca frontiera din Mexic in SUA a crescut anul trecut, desi numarul celor implicati in astfel de tentative s-a redus cu jumatate dupa alegerea lui Donald Trump la Casa Alba, indica un raport al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM),…