Autoritățile din SUA iau în calcul a treia doză de vaccin anti-COVID-19 pentru pacienții cei mai vulnerabili Persoanele care urmeaza tratamente ori au patologii ce afecteaza sistemul imunitar ar putea avea nevoie de o a treia doza de vaccin anti-COVID-19, a declarat duminica expertul american in boli infectioase Anthony Fauci, relateaza Reuters. ”Pacientii cu transplant, cei care fac chimioterapie pentru cancer, care sufera de boli autoimune sau urmeaza tratamente imunosupresoare, acestia sunt printre cei care, daca va fi o doza de consolidare, ceea ce probabil se va intampla, vor fi printre cei mai vulnerabili care o vor primi”, a precizat Fauci intr-un interviu acordat postului CNN . El a mai mentionat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

