- O filmare postata pe rețelele de socializare arata ciocniri violente intre civili și polițiști imbracați in combinezoane in Shanghai, oraș care se confrunta cu un nou val COVID. Incidentul a fost filmat intr-un complex rezidențial din care oamenii au fost evacuați, pentru ca locuințele lor sa fie transformate…

- Numarul infectarilor cu coronavirus continua sa creasca la Shanghai in pofida lockdown-ului, au declarat miercuri oficiali locali. Un record de 26.330 de cazuri noi a fost raportat marti, au indicat miercuri autoritatile, precizand insa ca majoritatea cazurilor sunt asimptomatice. Shanghai este in centrul…

- Autoritatile din orasul chinez Shanghai au avertizat, miercuri, ca oricine incalca regulile stricte ale carantinei impuse din cauza epidemiei de COVID-19 va fi tratat cu strictete. 25.141 de noi cazuri asimptomatice de COVID-19 au fost raportate, marti, in Shanghai, in crestere fata de cele 22.348 de…

- Locuitorii din Shanghai au ramas fara mancare, dupa ce au fost obligați timp de mai multe zile sa stea inchiși in casa din cauza covid. O inregistrare video, care arata cum mai mulți localnici jefuiesc un supermarket din centrul financiar al Chinei, a devenit virala pe rețelele sociale.

- China a depașit miercuri pragul de 20.000 de cazuri de COVID-19 confirmate in 24 de ore, cele mai multe fiind detectate in metropola Shanghai. Autoritatile locale se pregatesc sa deschida un spital de campanie cu 40.000 de locuri in Shanghai. China a reusit pana in martie 2021 sa controleze in mare…

- Shanghai a raportat marti o noua crestere a numarului de cazuri de COVID-19, in pofida lockdown-ului partial impus in capitala economica a Chinei, care a dus la un aflux de cumparatori in supermarketuri, informeaza AFP. Metropola de 25 de milioane de locuitori a devenit in ultimele zile epicentrul chinez…

- Shanghai, cel mai populat oraș din China a anunțat ca va intra in carantina in doua etape in vederea testarii populației pentru COVID-19, pe parcursul a noua zile. Locuitorii nu au voie sa-și paraseasca lucuințele, cu excepția cazului in care sunt testați, deoarece numarul de noi cazuri zilnice a depașit…

- Autoritatile din China doresc sa limiteze cu rapiditate noile focare epidemiologice prin plasarea in carantina a zonelor afectate.In urma acestui varf de infectari la nivel national, autoritatile chineze au inchis scolile din Shanghai si au plasat in lockdown mai multe orase din nord-vestul tarii, in…