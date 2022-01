Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca in acest moment autoritațile nu au in vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar este in discuții un proiect pentru stagiu voluntar. „In acest moment nu avem in niciun fel opțiunea pentru stagiul militar obligatoriu”, a afirmat Vasile Dincu, intr-un interviu difuzat duminica de Prima TV, dar a admis […] The post Autoritațile din Romania vor sa introduca stagiul militar pe baza de voluntariat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .