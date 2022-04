Stiri pe aceeasi tema

- Sub efectul curenților de aer, norii de substanțe toxice nocive pot ajunge deasupra țarilor din zona - Romania, Republica Moldova, Polonia, Germania, Slovacia și Ungaria.Deocamdata, potrivit autoritaților de mediu din Romania, citate de Realitatea Plus, concentrația de monoxid de carbon din aerul aflat…

- Au trecut trei saptamani de cand Rusia a atacat pentru prima data Ucraina, iar razboiul este in plina desfașurare pe campul de lupta din țara vecina cu Romania. Ei bine, recent Vladimir Putin a venit cu un anunț de ultim moment care a luat prin surprindere pe toata lumea. Iata declarațiile facut de…

- Situația din Ucraina continua sa fie critica, in cea de-a treia zi a bombardamentelor rusești din țara vecina. Armata lui Vladimir Putin s-a apropiat periculos de Kiev, iar soarta ucrainenilor pare sa atarne de un fir de ața. Sambata dimineața, reprezentanții media din anturajul naționalei de fotbal…

- Veștile tragice ajung și in Romania! Daca pana acum situația dramatica era prezenta doar in Ucraina, care se afla in plin razboi cu Rusia, recent, agenția nucleara ucraineana a declarat ca se inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. Romanii sunt cu adevarat ingrijorați de ceea ce…

- Klaus Iohannis a facut recent primele declarații dupa ce trupele militare din Rusia au atacat Ucraina chiar de la primele ore ale dimineții. Ce anunț a facut președintele Romaniei, dar și ce se intampla, de fapt, cu țara noastra in aceste momente! Informații de ultim moment!

- Președintele comisiei, senatorul Cristian Chirtes, a precizat, pentru AGERPRES, ca sedinta urmeaza sa aiba loc la ora 13,30.Potrivit unui comunicat transmis saptamana trecuta AGERPRES, parlamentarii din comisie au decis sa invite conducerea SRI pentru a fi informati cu privire la evolutiile actuale…

- Cristian Diaconescu, președinte PMP și fost ministru de Externe al Romaniei, susține ca in timp ce liderii statelor precum Franța, Germania și Ucraina negociaza in contextul instalarii trupelor rusești la granița cu Ucraina, autoritațile din Romania nu de

- Noi imagini din satelit dezvaluie amploarea consolidarii militare a Moscovei. Imaginile vin la o zi dupa ce președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a folosit o conferința de presa cu Boris Johnson pentru a avertiza ca orice razboi nu se va limita la Rusia și Ucraina. „Acesta va fi un razboi european.…