- Faimosul cantareț sarb Goran Bregovic a fost oprit sa intre in Republica Moldova de catre autoritațile de frontiera de pe aeroportul din Chișinau. Incidentul este relatat, in ziua de 20 august 2023, de presa din Republica Moldova. Bregovic a confirmat ca a fost oprit pe aeroport și ca nu va putea intra…

- Autoritațile cunosc despre problema zborurilor, numarul mic al acestora și anularile frecvente, și lucreaza insistent pentru a o inlatura, a declarat șefa statului Maia Sandu la Congresul Diasporei. De asemenea, ea a mai adaugat ca autoritațile țin cont de numarul moldovenilor in fiecare țara și incearca…

- Circa 60 de nave sunt blocate pe sectorul Dunarii maritime de la Braila la Sulina, acestea așteptand sa ajunga in Marea Neagra. Aglomerația a fost determinata de recentele bombardamente rusești asupra porturilor ucrainiene, dar și de un convoi agabaritic care se afla, acum, in zona navigabila. In jur…

- Organizatia Amnesty International a cerut autoritatilor din statul nigerian Lagos sa nu-si puna in practica planul de inhumare in masa a mai mult de 100 de cadavre nerevendicate ale unor persoane ucise in cursul protestelor impotriva brutalitatii politiei din 2020, scrie Rador.Organizatia doreste…

- Autoritațile pro-europene de la Chișinau inca nu au stabilit vreo legatura cu Congresul Deputaților Poporului, considerat de opozanții ruși care i s-au alaturat, drept Parlamentul Rusiei in exil, fiind recunoscut ca atare in Occident. Deși s-au aratat deschiși sa coopereze cu reprezentanții principalei…

- Autoritațile de la Chișinau și Kiev poarta discuții despre simplificarea procedurilor de tranzit feroviar al produselor agricole pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova, precum și cu privire la ajustarea tarifelor pentru transportul de marfuri pe calea ferata, scrie Ziarul Național . Subiectele…

- Autoritatile din Romania si Republica Moldova au anuntat darea in folosinta a punctului de trecere al frontierei de la Bumbata-Leoveni.Este vorba despre un pod plutitor, construit peste raul Prut in doar cateva luni, care este deschis traficului rutier incepand de marti, 23 mai. In prima faza, va fi…