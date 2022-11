Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Moldelectrica a transmis ca pentru ziua de marti nu a fost contractata intreaga cantitate prognozata a consumului de energie electrica in republica, anticipand un deficit de circa 74%, relateaza publicatiile Deschide.md si NewsMaker.md. Deficitul anticipat va fi acoperit printr-un contract…

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, a venit cu explicații, dupa ce Moldelectrica a anunțat pentru ziua de maine un deficit de energie de 74%. „Astazi am avut un fenomen care inca nu este clar, am avut o creștere semnificativa a prețului la energia electrica pe piețele europene, invlusiv in Romania”,…

- Republica Moldova se confrunta cu o pana masiva de electricitate. Zeci de localitati de pe ambele maluri ale Nistrului, dar si consumatori din capitala Chisinau au ramas astazi fara energie electrica, din cauza bombardamentelor rusesti asupra infrastructurii din Ucraina. Potrivit ministrului moldovean…

- Republica Moldova trece prin cea mai profunda criza energetica de la obtinerea independentei, in 1991, a spus vicepremierul Andrei Spinu, intr-un interviu acordat pentru Agerpres . Potrivit lui, actualul deficit de energie este atat de mare incat autoritatile iau in calcul si cele mai negre scenarii,…

- Republica Moldova a majorat in ultimele 24 de ore importul de energie electrica din Romania, pentru a acoperi deficitul aparut in sistem. Datele tehnice de la Moldelectrica releva ca fluxurile de energie din Romania sint de 237 MW, iar la ora 13:52 au ajuns la 352 MW, ceea ce constituie 44% din consum,…

- Situația de avarie la Centrala de la Cuciurgan. Astazi pe data de 25 octombrie 2022, incepand cu ora 9:24, urmare deconectarii avariate a unui grup la CERS Moldoveneasca, a fost inregistrat un deficit suplimentar orar in valoare de peste 100MW, anunța intr-un comunicat Moldelectrica.

- Republica Moldova se confrunta cu deficit de energie, ca urmare a reducerii volumului de gaz de catre Gazprom și a razboiului din Ucraina, autoritațile din țara vecina fiind in cautarea unor soluții. Una dintre variante ar fi creșterea importuluii de energie din Romania.

- ”Compania aeriana Air Moldova isi va relua exploatarea zborurilor catre Moscova incepand de la 1 octombrie, dupa ce au fost intrerupte in februarie 2022”, a anuntat compania aeriana intr-un comunicat. Aceasta decizie are loc dupa ”nenumarate cereri ale cetatenilor Republicii Moldova din Rusia”, dar…