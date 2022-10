Autoritățile din Qatar au expulzat sute de muncitori migranți înainte de Campionatul Mondial de Fotbal Autoritațile din Qatar au expulzat sute de muncitori migranti din cladirile situate in centrul Doha, in pline pregatiri pentru Campionatul Mondial de Fotbal, au declarat sambata rezidenti si muncitori, noteaza France Presse. Angajati municipali si agenti au sosit miercuri seara pentru a curata si inchide o duzina de cladiri, la putin peste trei saptamani inainte de inceperea Cupei Mondiale la 20 noiembrie, au explicat rezidentii. Zona vizata, situata in mare parte in cartierul Al-Mansura, a fost reamenajata in ultimii ani si unii suporteri ai Cupei Mondiale vor ramane acolo. Potrivit unui purtator… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

