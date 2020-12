Stiri pe aceeasi tema

- Peru a suspendat temporar testele clinice pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de compania chineza Sinopharm, dupa ce au fost detectate probleme neurologice la unul dintre voluntari, informeaza AFP potrivit news.ro. Institutul National al Sanatatii din Peru a anuntat vineri ca a decis sa intrerupa…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- Uzbekistanul nu intentioneaza sa impuna o noua carantina in ciuda cresterii numarului de cazuri de COVID-19 la nivel global si doreste sa participe la testele finale ale vaccinurilor chinezesti si rusesti, a declarat un inalt oficial din domeniul sanatatii, citat joi de Reuters, potrivit AGERPRES.Taskentul…

- Chestionarul a fost aplicat unui numar de peste 20.000 de adulți din 28 de țari, conform comunicatului Ipsos. Rezultatele arata ca, la nivel global, 3 din 4 adulți s-ar vaccina impotriva COVID, daca acesta ar fi disponibil. Cel mai mare procentaj de acceptare a vaccinului este in China, mai exact…

- Inca o țara a depașit oficial pragul de 1 milion de imbolnaviri cu noul coronavirus. Argentina devine astfel a cincea țara din lume care inregistreaza aceasta cifra. Conform BBC News, in ultimele 24 de ore, autoritațile locale au anunțat 12.982 de noi infecții cu COvid-19, ceea ce face ca bilanțul total…

- In scurt timp Rusia are in vedere sa inregistreze al doilea vaccin anti-coronavirus. Asta in condițiile in care, la inceputul lunii august, țara a anunțat ca a dezvoltat primul vaccin impotriva virusului gripal. Intenția Rusiei este ca cel de-al doilea vaccin sa fie inregistrat pana la data de 15 octombrie,…

- Unu din sapte voluntari inscrisi pentru testarea vaccinului rusesc impotriva COVID 19 s a plans ca are efecte secundare, precum stari de slabiciune si dureri musculare, a anuntat ministrul sanatatii de la Moscova, relateaza The Moscow Times, potrivit Romania TV.Rusia a raportat 6.148 de noi cazuri de…

- Testele prin care se verifica eficacitatea vaccinului impotriva Covid-19 realizat de Rusia, denumit “Sputnik V”, au aratat ca acesta ar genera numeroase reacții adverse, scrie stirileprotv.ro.