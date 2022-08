Autoritatile din orasul Munchen, situat in sudul Germaniei, sunt inca indecise daca vor acorda formatiei Rammstein permisiunea de a sustine in noaptea de Revelion un concert in aer liber cu aproximativ 145.000 de invitati, informeaza marti agentia DPA.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.