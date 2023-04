Autorităţile din Neamţ au emis un mesaj RO-ALERT pentru a atenţiona cetăţenii că pe o stradă din oraşul Bicaz a fost văzut un urs Autoritatile din Neamt au emis, aseara, un mesaj RO-ALERT pentru a atentiona cetatenii ca pe o strada din orasul Bicaz a fost vazut un urs. Informatia a provenit de la localnici, care au sunat la 112 pentru a anunta prezenta animalului. Autoritatile atrag atentia ca ursii sunt animale salbatice si pot fi periculosi atunci cand sunt amenintati, mai ales cand nu sunt in mediul lor natural. Persoanele care intalnesc un urs sunt sfatuite sa pastreze o distanta sigura si sa evite orice actiune care ar putea provoca agitatie sau stres animalului. Rador/FOTO imagine ilustrativa Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

