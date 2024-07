Stiri pe aceeasi tema

- In perioada septembrie 2023 - iulie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au desfașurat o investigație asupra activitații infracționale a trei persoane acuzate de inșelaciune. Este vorba despre un barbat de 48 de ani și doua femei…

- Autoritațile au emis mesaj RO-Alert in județul Tulcea din cauza razboiului din Ucraina: Populația a fost avertizata ca in localitațile de granița ar putea sa cada diferite obiecte. Localitațile vizate sunt: Autoritațile transmit populației ca nu Romania este vizata de atacurile Rusiei, iar structurile…

- Sase oameni au murit din cauza caldurii in timpul pelerinajului Hajj spre Mecca. Oficialii saudiți au avertizat ca temperaturile ar putea ajunge, in timpul adunarii anuale, la 48 de grade Celsius, scrie CNN, preluata de News.ro.

- O prima autopsie a cadavrului doctorului Michael Mosley a concluzionat ca acesta a murit din cauze naturale, a anunțat BBC. Trupul prezentatorului TV a fost gasit intr-o zona stancoasa de pe insula greceasca Symi – la patru zile dupa ce a disparut. Purtatorul de cuvant al poliției grecești, Konstantia…

- Mai multe partide au fost somate de Comisia Electorala Centrala (CEC), inclusiv Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), sa verse in bugetul de stat sumele de banii primite contrar prevederilor legale. Este vorba despre peste jumatate de milion de lei. In ședința de marți, 28 mai, CEC a aprobat o hotarire…

- Autoritatile din Romania au primit, in ultimele 12 luni, aproape 10.000 de sesizari privind disparitii de copii, numarul disparitiilor fiind in crestere fata de anul anterior. In jumatate dintre cazuri este vorba despre plecari voluntare ale unor minori aflati in grija statului, arata statisticile…

- Vila Printului Barbu Stirbey din Mamaia are un regim de inaltime D P 1E si dispune de 16 camere, potrivit anuntului postat de agentia imobiliara Sotheby 39;s. Proprietarii cer 490.000 de euro. Imobilul detine o si autorizatie de construire pentru restaurare si extindere. Viitorul complex se contureaza…

- Un studiu realizat de Colegiul Medicilor din Romania arata ca 57% din medicii tineri, sub 35 de ani, intenționeaza sa emigreze. Și nu salariul este motivul pentru care vor sa emigreze, ci modul in care iși practica meseria.