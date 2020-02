Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului, medicul Adrian Streinu Cercel, a anunțat ca pacientul are o gripa sezoniera, pe care ar fi contactat-o la schi. Barbatul de 25 de ani lucreaza ca asistent medical intr-un spital din Germania, de langa Munchen. Acolo a ingrijit o familie de patru cetateni chinezi infectați cu…

- Mulți rasufla ușurați dupa ce reprezentanții Institutului Matei Balș din București au infirmat suspiciunea de coronavirus, in urma analizelor efectuate. Probele de sange au fost trimise la București, iar cei de la Institutul Matei Balș au dat verdictul: tanarul din Reșița, internat la Spitalul Victor…

- Asistentul medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus și a fost trimis de la Reșița la Timișoara a aflat rezultatele analizelor. Conform analizelor, pacientul nu este infectat cu noul coronavirus, ci are o gripa sezoniera.”Este negativ,…

- In cazul in care Romania va inregistra cazuri suspecte, acestea vor fi dirijate inițial catre Institutul „Matei Balș”, unde vor fi izolate intr-o secție speciala.„La Institutul „Matei Balș” pot fi tratați pacienții cu coronavirus, daca vom avea și in Romania cazuri. De asemenea, se dorește sa fie…

- Este vorba despre un barbat de 24 de ani din Bacau care s-a prezentat la spital cu simptome de gripa. Acesta studiaza in China și s-a intors in urma cu opt zile in țara. Pe drumul spre țara, in avion, in urma cu o saptamana, a acuzat febra.Pacientul este așteptat luni la Institutul Matei Balș din…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Cu toate acestea, nu a fost confirmat niciun deces nou in afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei. In provincia…

- Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat 139 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, iar trei pacienți au decedat, relateaza site-ul postului BBC News.

- Descideri in Capitala și in alte patru județe, in aceasta dimineața. Nu mai puțin de 18 persoane vor fi ridicate și duse la audieri. Anchetata vizeaza mai mulți evazioniști care au cauzat prejudicii de 5,5 milioane de euro.Citește și: Dupa ce a descoperit ca romanii sunt LENEȘI, ministrul…