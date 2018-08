Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile indoneziene au lansat marti o operatiune pentru a salva aproximativ 140 de pasageri de pe un feribot care s-a scufundat in largul coastei Insulei Sulawesi, accidentul soldandu-se cu cel putin patru morti, au anuntat surse oficiale citate de Reuters, potrivit rtv.net.

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

- Departamentul de Justitie din Statele Unite a pus sub acuzare 601 persoane, intre care si medici, pentru participarea la cea mai mare frauda din istoria sectorului medical american, care a generat pierderi de peste 2 miliarde de dolari si a contribuit la abuzul de opioide la nivel national, transmite…

- Autoritatile turce au dispus arestarea a 132 de persoane in cadrul anchetei nationale indreptate impotriva sustinatorilor lui Fethullah Gulen, care traieste in SUA, considerat a fi organizatorul tentativei de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza marti Reuters, informeaza Agerpres.Marti…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…

- Unsprezece persoane aflate intr-o croaziera fluviala au fost ucise dupa ce ambarcatiunea acestora s-a ciocnit cu un remorcher. Tragedia s-a produs Luni, in orașul rus Volgograd care gazduiește meciurile din Cupa Mondiala de Fotbal, au informat autoritatile ruse si serviciile de salvare.Serviciile…

- Persoane inarmate au atacat sediul Ministerului de Interne din Afganistan, cu pusti de asalt si lansatoare de grenade, iar un atacator s-a detonat in interiorul cladirii. Cel putin un politist a fost ucis, iar alti cinci au fost raniti, scrie Reuters.O masina capcana a fost detonata la intrarea…

