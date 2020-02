Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din județul Arad s-a intrunit, in aceasta seara, pentru implementarea masurilor preventive necesare in contextul apariției cazurilor de imbolnaviri cu CONVID 19 in cateva localitați din Italia. Ținand cont de specificul Aradului ca județ de frontiera, de numarul insemnat de cetațeni italieni care desfașoara diferite activitați in județul Arad […] Articolul Autoritațile din județul Arad, masuri din cauza coronavirusului. Universitatea ”Vasile Goldiș” cere suspendarea cursurilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .