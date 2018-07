Autoritățile din Japonia și-au cerut scuze în fața a milioane de oameni. Motivul este impresionant Un funcționar public în vârsta de 64 de ani, responsabil cu colectarea facturilor la apa pentru locuitorii orașului japonez Kobe, a fost amendat recent și mustrat de superiorii sai pentru ca a mers la pauza de prânz cu trei minute mai devreme, perturbând astfel activitatea instituției. Pauza de prânz la biroul de apa din Kobe începe de la ora 12 pm și dureaza pâna la ora 13:00. Cu toate acestea, funcționarul a decis sa-și paraseasca biroul cu câteva minute mai devreme pentru a-și gasi un loc într-un restaurant din apropierea instituției.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

