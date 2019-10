Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Japonia au gasit un cadavru in cadrul eforturilor pentru localizarea unui alpinist dat disparut in timp ce efectua o transmisiune video in direct de pe Muntele Fuji, informeaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a facut declarații- Ce se va intampla cu majorarea…

- Descoperire șocanta pe Muntele Fuji! Autoritațile din Japonia au gasit un cadavru pe munte, dupa ce un vlogger a transmis live momentul in care a cazut in gol. Vloggerul Tedzu facea o transmisiune in...

- Autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu cu privire la faptul ca, din cauza unor probleme tehnice aparute la bacul bulgaresc, au decis sistarea temporara a tranzitarii cu bacul peste Dunare prin Punctul de Trecere al Frontierei Turnu Magurele.

- Noua persoane au decedat in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor, dintre care doi varstnici au fost gasiti inecati in masina luata de ape in prefectura Chiba, situata la sud-est de Tokyo. In imaginile aeriene pot fi vazute echipaje de interventie care indeparteaza molozul a doua case…

- Operatiunile de salvare continua in Japonia in urma taifunului Hagibis. Sub amenintarea unor noi ploi, echipele de interventie fac eforturi uriase ca numarul victimelor sa nu mai creasca. Potrivit unui nou bilant, cel putin 70 de persoane si-au pierdut viata, 200 au fost ranite si zeci de mii de case…

- Taifunul Hagibis a lasat in urma sa cel puțin 43 de morți in Japonia, in timp ce zeci de mii de salvatori cauta inca supraviețuitori, informeaza Agerpres. Autoritațile așteapta și azi ploi in zonele afectate, iar prognozele indica faptul ca precipitațiile se vor intensifica. Hagibis, cel mai puternic…

- Curtea de la Strasbourg a fost sesizata in 2016 de Illes Szurovecz, un jurnalist ungar care lucra pentru un portal de informatii si caruia i s-a refuzat permisiunea de a face interviuri si fotografii in centrul de primire de la Debretin (est) pentru a relata despre conditiile de viata de acolo.…

- Autoritatile japoneze au emis miercuri alerte la nivelul maxim in urma ploilor torentiale inregistrate in sud-vestul Japoniei, in special pe insula Kyushu, unde inundatiile majore au provocat deja cel putin doua decese, informeaza AFP. Cadavrul unui barbat a fost descoperita in masina…